7-jarige doodgereden door automobiliste; DNA-lid pleit al jaren voor drempels

Het kindje dat vanmiddag werd doodgereden aan de Marowijnesraat in Suriname is de 7-jarige Jamal Misiedjan. Hij is de eerste verkeersdode van 2023.

De jongen werd ter hoogte van pandnummer 140 door een autobestuurster aangereden en heeft door de opgelopen verwondingen ter plaatse het leven gelaten meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

NPS-parlementariër Ivanildo Plein betreurt het dodelijk ongeval. Het raakt hem omdat hij keer op keer minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft gevraagd om drempels te plaatsen op de verschillende hoeken in de buurt.

“Mijn hart bloedt”, aldus Plein die al twee jaar hiermee bezig is en ook ter plaatse was vanmiddag.

Buurtbewoners hadden eerder zelf drempels geplaatst, maar die werden op last van de overheid verwijderd.