VIDEO: Autoriteiten blazen vliegtuig op en vernietigen landingsbaan

In Suriname zijn nabij de Falawatrarivier in Sipaliwini een illegale landingsbaan en een onbeheerd vliegtuig op donderdag 12 januari onklaar gemaakt door het Justitieel Interventie Team (JIT) met ondersteuning van het Nationaal Leger. Dat gebeurde in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM).

Bij nader onderzoek in het gebied stuitte het JIT op vrijdag 13 januari op 17 gallons kerosine. Het OM heeft deze vliegtuigbrandstof direct laten vernietigen. De gecoƶrdineerde actie van het JIT en het Nationaal Leger volgde op een tip over de aanleg van een airstrip.

De piloot en de crew van het illegale vliegtuig zijn nog niet in beeld gebracht. Het vliegtuig kon niet overgevlogen worden naar Paramaribo omdat het schade had opgelopen tijdens het landen.

Het Openbaar Ministerie benadrukt opnieuw dat in het kader van de (trans)nationale drugscriminaliteit alle illegale landingsbanen zullen worden vernietigd. In 2022 zijn in opdracht van het OM vijf landingsbanen en 1 vliegtuig onklaar gemaakt.

