Bromfietser op wegdek niet aanspreekbaar na verkeersongeval

Deze man is vrijdagavond gewond op het wegdek aangetroffen. Het gaat om een bromfietser die over de Martin Luther Kingweg reed en nabij de hoek bij de Ramgoelamweg is gevallen.

Volgens een getuige reed de bromfietser rond 20.00u over bovengenoemde weg richting Latour, toen het ongeval plaats vond. Het is niet duidelijk of de man zelf gevallen is, of dat hij door een andere weggebruiker is aangereden.

Het slachtoffer was niet aanspreekbaar. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en constateerde bij aankomst een barstwond aan zijn hoofd. Een ambulance werd ingeschakeld, die de man voor medische behandeling heeft vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Een collega van de bromfietser zou verklaard hebben dat ze een vrijdagmiddag borrel aan het werk hadden. Het is niet bekend of de man daardoor onder invloed verkeerde.

Zijn bromfiets is voor nader onderzoek door de politie in beslag genomen.