Oudste bewoner Cassipora naar laatste rustplaats gebracht

Marianna Orassie (96) is gisteren naar haar laatste rustplaats gebracht te Cassipora. Zij was de oudste bewoner van het dorp, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Dorpshoofd Muriël Fernandes van Cassipora memoreert Orassie als een persoon die heel veel van haar Inheemse cultuur hield.

Verder heeft Fernandes Orassie gekend als een sterke vrouw, die op 94-jarige leeftijd het coronavirus heeft overleefd.

In aanwezigheid van onder andere het dorpshoofd, dorpelingen, familie en kennissen is Orassie bij de begraafplaats van het dorp ter aarde besteld.