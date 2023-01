Roué over Nederlandse straattaal: ‘Weet wat je zegt als je het woord ‘kaolo’ gebruikt

Een filmpje van de Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer, over het gebruik van het Surinaams scheld woord ‘kaolo’ als onderdeel van ‘straataal’ door jongeren in Nederland, is de afgelopen dagen flink viraal gegaan op social media.

Verveer, zelf in Suriname geboren, legt in het filmpje uit wat het scheldwoord kaolo precies betekent. Dit omdat jongeren in Nederland het woord te pas en te onpas gebruiken, meestal om een extra lading te geven; zowel positief als negatief. Bijvoorbeeld ‘dat was echt kaolo leuk’ of ‘zij is echt kaolo mooi’. En dat is raar want kaolo is een van de zwaarste scheldwoorden die Suriname kent.

Roué besloot het filmpje te posten nadat iemand goed bedoeld tegen hem zei ‘je bent kaolo grappig’. “Toen dacht ik: oké, hij weet niet wat hij zegt. Hij weet niet dat hij een zwaar Surinaams scheldwoord gebruikt”, zegt hij tegen AT5. Zijn uitleg ging meteen viraal via Tik Tok en Instagram en werd binnen 24 uur 300.000 keer bekeken.

De verontwaardiging over het gebruik van het woord kaolo in de Nederlandse straataal is overigens niet nieuw. In 2014 haalde kledingwinkel CoolCat aanstootgevende shirts met de tekst ‘Ik ben kaulo gangster‘ uit de schappen. Op internet werd toen ook al verontwaardigd gereageerd op de tekst op het shirt.

De Nederlandse straattaal is tegenwoordig zo een beetje overal te horen tegenwoordig. Niet alleen op straat, maar ook op school, radio en TV, in commercials en in talloze Nederlandse rapnummers. Straattaal is een onderdeel geworden van de maatschappij en bestaat voornamelijk uit woorden uit het Surinaams.