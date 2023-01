India akkoord met schuldherschikking Suriname

De Indiase overheid is akkoord gegaan met het verzoek van Suriname om te komen tot schuldherschikking. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zegt dat na enkele dagen onderhandelen met de autoriteiten in India, de Surinaamse delegatie op 9 januari goed nieuws heeft ontvangen. De schuldherschikking is volgens hem een van de meest belangrijke aspecten die aan de orde is gekomen in het gesprek tussen president Chandrikapersad Santokhi en de Indiase premier Narendra Modi.

Voorafgaand aan het gesprek tussen de twee regeringsleiders, zijn experts van het Surinaamse Bureau voor de Staatsschuld voortdurend in onderhandeling geweest met de Exim Bank van India. “Het gaat om een relatief klein bedrag, 38 miljoen USD. Het is symbolisch wel belangrijk dat wij tot afronding komen, omdat dit een van de uitstaande bilaterale schuldarrangementen is,” aldus minister Ramdin.

De BIBIS-minister wijst er vervolgens op dat met de goedkeuring van de Indiase regering het proces kan worden afgerond. “Wij hopen dat er op basis daarvan een samenwerking komt tussen Exim Bank India en het ministerie van Financiën en Planning, om spoedig de overeenkomst te ondertekenen. Dit is de derde schuldherschikking op rij, na Nederland en Frankrijk. Italië en Israël volgen binnenkort,” benadrukt minister Ramdin. Een belangrijke reden voor de schuldherschikking is om middelen vanuit India, die unhold waren gezet vanwege het IMF-programma, los te krijgen. Het gaat om ongeveer 48.5 miljoen USD.

De minister zegt verder: “Het is een bilateraal schuldvraagstuk dat zo gauw mogelijk afgerond moest worden met India.” Hij meent dat het belangrijk is dat China kennisneemt hiervan, zodat dit land een beeld heeft hoe het samen met Suriname ook tot een schuldherschikking kan komen. De schuld bij China bedraagt volgens minister Ramdin tussen de vierhonderd en vijfhonderd miljoen USD. Hij heeft goede hoop dat Suriname ook met China snel tot een overeenstemming komt. Met China ligt het volgens de bewindsman wel iets complexer. Echter is er reeds technisch voorbereidingswerk verricht. “Wij moeten het nu naar het politiek diplomatiek niveau tillen.”

“De vrijgekomen middelen kunnen wij gaan inzetten voor de ontwikkeling van Suriname,” zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vanuit India.

Een van de projecten omvat moderniseringen binnen de fabriek van De Melkcentrale NV. Verder geeft de bewindsman aan dat er in het kader van energievoorziening ook een project voor de NV Energie Bedrijven Suriname in de pijplijn zit. In verschillende districten zullen er ontwikkelingsprojecten van de grond komen. Voor het ministerie van Openbare Werken komt een bedrag van 300 duizend USD vrij voor het opzetten van een vroegtijdig waarschuwingssysteem. India geeft ook goedkeuring voor 19 projecten die een snelle oplevering behoeven. Minister Ramdin: “Daarvoor hoeven wij niet te betalen. Dat is ongeveer 1 miljoen USD, en omvat ook middelen ten behoeve van rampenbeheersing.”

De bewindsman zegt dat de regeringsdelegatie die in India vertoeft, ook een concessionele lening, tegen zachte voorwaarden heeft aangevraagd. Het gaat in deze om middelen uit een pot ter waarde van 150 miljoen USD, die India beschikbaar heeft gesteld voor 15 Caricomlanden. “Op basis daarvan hebben we de mogelijkheid om ook 10 miljoen aan te vragen.”