Stichting 1 voor 12 maakt schoolkinderen blij met broodje

De leiding van de openbare school OS III Latour meer bekend als OS Mastklimmenstraat in Suriname, heeft in een schrijven aan voorzitter, Louis Vismale van 1 voor 12 gevraagd om opgenomen te worden in het Broodproject van de stichting. Voor de stichting is het momenteel financieel niet haalbaar om de school op te nemen in haar project.

Echter door tussenkomst van twee donateurs is het gelukt om de leerlingen voor een dag te voorzien van een broodje. Dit vond dinsdag 10 januari plaats. Vismale doet een beroep op het bedrijfsleven om een helpende hand te bieden aan deze school. De kostprijs van een belegd broodje is SRD 20.

“Gezien de verslechterde situatie in het land hebben wij gemerkt dat steeds meer leerlingen niet ontbijten voor school en voor de pause ook niets meenemen. De leiding heft vaker uit eigen middelen getracht om deze leerlingen wat te eten te bieden”, aldus het schoolhoofd, N. Leliendal. Helaas lukt het de leiding van de school niet meer om de kosten uit eigen middelen te dekken. De school telt 520 leerlingen, waarvan 350 behoeftig zijn.

1 voor 12 voorziet ook de leerlingen van de OS Powakka school. Vismale is niet te spreken dat leerlingen zonder brood en drank naar school moeten.

De OS III Latour ondersteunen kan door over te maken op de volgende rekeningen van de stichting:

– ING-bank Nederland: NL88 INGB 0006 9834 06

– De Surinaamsche Bank (DSB SRD): 9857923/ USD 2635208/ Euro 2538989 of

– Persoonlijk op het kantoor van de stichting aan de Van Sprangweg #8- Paramaribo