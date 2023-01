Ruzie over geleend geld eindigt in kappartij

Een geschil tussen twee mannen over geleend geld, is maandag vreselijk uit de hand gelopen. Dit gebeurde te Brokopondo in Suriname.

Het slachtoffer Delano T. (41) heeft een kapwond aan zijn achterhoofd, ter hoogte van het rechteroor en een aan zijn linker onderarm opgelopen.

Volgens de Surinaamse politie was het slachtoffer wel aanspreekbaar. De verdachte is ene ‘Snesi’, die nog voortvluchtig is.

Volgens verklaring van Delano moest ‘Snesie’ hem betalen. Maandag ging Delano naar hem toe om het geld te vragen. Bij die gelegenheid ontstond er ruzie en heeft de verdachte zich gewapend met een houwer. Daarmee heeft hij het slachtoffer de kapwonden toegebracht.

De politie van Brokopondo was ter plaatse en bracht het slachtoffer naar een polikliniek. Van de verdachte is nog geen spoor te bekennen.