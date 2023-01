Minister Ramdin: “Vooruitzicht schuldherschikking Suriname met India positief”

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zegt dat het vooruitzicht ten aanzien van de schuldherschikking Suriname met India positief is. Dit zegt hij op basis van de reeds gepleegde inspanningen en een gesprek dat president Chandrikapersad Santokhi op 8 januari heeft gevoerd met minister Subrahmanyam Jaishankar van Buitenlandse Zaken van India.

De Surinaamse bewindsman zegt dat er over een aantal aspecten en knelpunten binnen de samenwerking is gesproken. Het belangrijkste daaruit voor Suriname is momenteel de schuldherschikking en de afhandeling daarvan. “Daar wordt heel positief naar gekeken vanuit de Indiase regering. Wij zijn in de finale fase van de afronding”, zegt minister Ramdin, die samen met president Santokhi is afgereisd naar India.

Tijdens die ontmoeting zegt de minister dat er meer gesproken zal worden over de politiek strategische samenwerking. “Wij hopen dat wanneer wij het statement vandaag zullen presenteren, we afspraken met India kunnen maken over het afrondingstraject,” aldus de BIBIS-minister.

Het is een overeenkomst tussen Eximbank India en het ministerie van Financiën van Suriname. De schuldherschikkingsovereenkomst zal dan ook op dat niveau afgehandeld moeten worden. Echter is hiervoor goedkeuring nodig van de Indiase ministeries van Financiën en van Buitenlandse Zaken. “De goedkeuring vanuit het ministerie van Financiën hebben we al. Nu rest nog de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.”

Ramdin zegt ten aanzien van de schuldherschikking, dat hij denkt met goed nieuws huiswaarts te zullen keren. President Santokhi zal vandaag een onderhoud hebben met de Indiase premier Narendra Modi.