Zoon treft vermiste vader met zware verwondingen opgesloten in woning: Nederlander aangehouden

Een 53-jarige man die enkele dagen vermist werd, is met zware verwondingen in een kamer van een woning aan de Welgedacht A weg in Suriname aangetroffen door zijn zoon. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar. Hij vertoonde verwondingen in zijn gelaat.

Vernomen wordt dat de man vier dagen nadat hij werd vermist, woensdag in de woning van een Nederlander werd aangetroffen. De kamer waarin de man werd aangetroffen bleek op slot te zijn. De zoon, die zijn vader met een blauw oog en overige verwondingen aantrof, bracht hem meteen naar de Spoedeisende Hulp en deed daarna aangifte.

De politie heeft in verband met het onderzoek de Nederlander Amar P. aangehouden, die eigenaar is van de woning. Hij verklaarde dat het slachtoffer beroofd en mishandeld zou zijn. Maar van de beroving is geen aangifte gedaan bij de Surinaamse politie.

De redactie verneemt van een familielid dat hun dierbare intussen in het ziekenhuis is bijgekomen. Hij verklaarde door Amar te zijn mishandeld. P. werd aangehouden omdat hij het slachtoffer met de verwondingen in een kamer van zijn woning had opgesloten.

In het belang van het onderzoek is Amar aangehouden.