SuConnect.nl organiseert informatiemarkt voor studenten

SuConnect.nl heeft afgelopen dinsdag een informatiemarkt georganiseerd voor studenten, die na hun middelbare school opleiding misschien een (vervolg)studie in Nederland willen volgen.

SuConnect.nl is opgericht in december 2021 en is een platform samengesteld door verschillende organisaties in Suriname en Nederland. Hun doel is om te verbinden en informatie te geven, zodat Surinaamse studenten succesvol zijn in hun bachelor of masterstudie in Nederland.

Er wisselen best veel studenten van studierichting, of stoppen zelfs vroegtijdig met hun studie. Jammer, want dat draagt niet bij aan het vergroten van onze kenniseconomie. Met goede voorlichting en begeleiding zou dit niet hoeven, zegt Sven Hartman – Programmamanager van SuConnect.nl in Suriname. Zichtbaarheid van deze studenten helpt voor afgestudeerden die terug naar Suriname willen en hier op zoek zijn naar een baan. Ook omgekeerd voor organisaties in Suriname, die vacatures hebben.

SuConnect.nl organiseerde haar eerste event van het huidig collegejaar in Clevia Park. Op deze locatie, in de natuur waren er verschillende area’s met activiteiten. Speeddating met stellingen, die aansloten op de beeldvorming over het studeren in Nederland. Hoe is het om in het donker uit huis te gaan en in het donker thuis te komen?

Bij de infobooth kon je terecht voor informatie en veelgestelde vragen over het wonen en studeren in Nederland. Deze opgedane kennis was te gebruiken bij het maken van de quiz, waar je een mobiele telefoonhouder kon winnen.

Om goed – en eerlijk voorbereid te zijn op het studeren in Nederland, waren er fysiek en online Surinaamse studenten aanwezig, die hun ervaringen deelden met degenen die hen wellicht in de toekomst gaan volgen. Deze interactieve sessies brachten ook weer nieuwe vragen naar voren, wat tijdens een lekker patatje en drankje verder kon worden besproken.