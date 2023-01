Verdachte na woninginval aangehouden met drugs en hagelpatronen

De 58-jarige Desire K., is deze week na een woninginval aan de Wanestraat door de Surinaamse politie in de kraag gevat. Dit gebeurde nadat de politie drugs, fijnwegers en hagelpatronen heeft aangetroffen.

De politie van Flora kreeg vaker meldingen binnen over een pand aan de Wanestraat, die bekend staat als OX, waar drugs verhandeld wordt.

Tijdens de inval stuitte de politie op bijkans 90 gram marihuana, 10 gram cocaïne, een fijnweger, muntjes, ziplock zakjes, vloeipapier, 30 pakken illegale sigaretten, 7 stuks hagelpatronen van kaliber 16 in het pand. Al deze goederen werden in beslag genomen.

De verdachte op zijn beurt verklaarde dat hij een drugsgebruiker is. Hij in het belang van het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.