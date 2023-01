Verdachte inbraakzaak goudopkoopbedrijf Waterkant aangehouden

Het is de politie in Suriname gelukt om de verdachte Ifaneldo D. woensdag aan te houden in verband met de inbraak bij een goudopkoopbedrijf aan de Waterkant. Daarbij hadden de inbrekers flink huisgehouden en ruim 262.500 USD en 1.5 kilo goud gestolen van een kluis.

Naar zeggen van de benadeelde is de inbraak tussen zaterdag 24 december en maandag 26 december gepleegd. Het voorval is maandag omstreeks 08.00u ontdekt en de politie werd meteen gewaarschuwd.

De criminelen zijn via de toiletruimte het gebouw binnengedrongen. Daar hebben ze de ijzerendeur geforceerd en zo kwamen ze in de kantoorruimte terecht, waar de kluis was bewaard. De politie van Centrum had de aangifte opgenomen.

Vernomen wordt dat Ifaneldo het feit met klem ontkend. Desondanks is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.