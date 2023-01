OM dagvaardt verdachten voor drugssmokkel in bevroren vis

Op 20 januari verschijnen twee verdachten voor de rechter, voor mogelijke betrokkenheid bij de smokkel van 118 kilo cocaïne in een partij bevroren vis naar Nederland.

Dat meldt het Openbaar Ministerie in Suriname vandaag. De drugs zijn op 31 januari 2022 ontdekt op de Nederlandse luchthaven Schiphol.

Na verkregen informatie van justitiële instanties in Nederland zijn verdachten in Suriname in beeld gebracht, waarvan twee zijn aangehouden en intussen door het Openbaar Ministerie zijn gedagvaard.

De derde verdachte is nog voortvluchtig; aan zijn aanhouding wordt gewerkt.