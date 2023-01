Voertuig raakt van de weg en eindigt in goot

De bestuurder van dit voertuig is vanmiddag bij een eenzijdig verkeersongeval van de weg geraakt. Dit gebeurde rond 13.30u aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname.

Het voertuig reed over bovengenoemde weg, gaande richting de Magentakanaalweg toen het ter hoogte van de Dhaansinghweg mis ging. Daar raakte de bestuurder vermoedelijk de controle over de besturing kwijt, waarna het voertuig van de weg ging en op z’n zij in de goot langs de weg eindigde (foto).

Een hulpmast van Telesur werd daarbij geraakt waardoor de bekabeling laag kwamen te liggen. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.

De schade was groot maar gelukkig raakte niemand gewond.