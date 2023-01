Man die van Bosjebrug wil springen tegengehouden door omstander

Deze man, die in de avond van nieuwjaarsdag zittend op de reling van de Bosjebrug in Suriname werd aangetroffen en vermoedelijk van de brug wilde springen, is tijdig door een omstander tegengehouden.

In een filmpje dat via social media gedeeld wordt, is te zien dat de man op de brugreling naar het water toe zit en naar beneden kijkt. Een aantal personen in een voertuig stopt op de brug nabij de man, waarna ze tegen hem beginnen te praten.

“Er is hulp doe geen gekke dingen“, roept een vrouw. Een man zegt daarna “Het jaar is net begonnen. Er is hulp, we zijn niet zomaar gestopt; God heeft ons gestuurd.“

De man op de brug reageert niet, waarna een man in een rood shirt naar hem toe loopt en bij de reling achter hem gaat staan (foto 2). Vervolgens grijpt hij de brugspringer snel van van achteren vast en weet hem van de reling weg te halen.

De man die wilde springen is daarna naar het politiebureau gebracht en later door familie opgehaald. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een Guyanese visser.