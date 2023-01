Veiligheidsman loopt schampschot op tijdens aanhouding roofverdachte

Een veiligheidsman van het kabinet van de president in Suriname is maandagavond tijdens de aanhouding van een straatrover per ongeluk geraakt door een kogel uit een vuistvuurwapen van zijn collega. Hij liep daarbij een schampschot op aan zijn enkel.

Waterkant.Net sprak hierover met het slachtoffer, dat aangaf dat hij buiten levensgevaar verkeert. Hij was samen met zijn collega toen een crimineel een Venezolaans echtpaar onder bedreiging van een mes probeerde te beroven.

De collega van de veiligheidsman, die het geval bij Fort Zeelandia zag gebeuren, haalde zijn dienstwapen tevoorschijn. Tijdens het spannen is het dienstwapen van zijn collega per ongeluk afgegaan, waardoor de veiligheidsman in kwestie geraakt werd.

De ambulance werd ingeschakeld, die hem ter plaatse heeft behandeld.

De straatrover heeft niets kunnen buitmaken, omdat de Venezolaanse man zich hevig verzette en de veiligheidsmannen meteen actie ondernamen. Tijdens de beroving liep de Venezolaanse man een snijwond op aan zijn arm.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft een klopjacht op de verdachte geopend.