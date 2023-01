Autobestuurder raakt bekneld bij eenzijdig verkeersongeval

De Surinaamse brandweer heeft in de nacht van afgelopen zondag op maandag een automobilist, die bekneld raakte bij een eenzijdig verkeersongeval bevrijd uit zijn benarde situatie. Dit gebeurde rond 02:22u aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname.

Bij aankomst van de brandweer bleek dat een manspersoon gezeten in een grijs gelakte Toyota, door onbekende reden van de weg was geraakt. Hij belandde met zijn auto in een trens, waarbij hij bekneld raakte.

De brandweer heeft het slachtoffer kunnen bevrijden door gebruik te maken van een hydraulisch redgereedschap. Daarna is hij overgedragen aan de ambulancedienst.

De politie van Livorno is belast met het onderzoek.