Aangepast regionaal vliegschema SLM in 2023

Voortgaand op haar herstelprogramma, zal in de periode 26 maart 2023 – 5 november 2023 het regionaal vliegschema van Surinam Airways worden aangepast met o.a. verhoging van de frequentie op de route Paramaribo – Georgetown – Miami v.v. (PBM-GEO-MIA) 3 x per week; Her-introductie van de vluchten naar en van Paramaribo – Port of Spain – Curaçao v.v. (PBM-POS-CUR) 2x per week; Paramaribo – Aruba v.v. (PBM-AUA) 2x per week.

Met deze extra capaciteit speelt Surinam Airways in op de vraag naar een verruiming van afreismogelijkheden, meldt het bedrijf.

Bekijk het Surinam Airways vliegschema op de website en boek uw vlucht online via www.flyslm.com, de callcenter van Surinam Airways op het telefoonnummer 465700 tst 241 / 244 of via een van de erkende reisagentschappen.

Klanten kunnen ook vlucht informatie opvragen en tevens een vlucht boeken via whatsapp (597) 8941922 (alleen berichten ma – vrij 08:00 – 16:00 uur)

“Surinam Airways is verheugd een bijdrage te mogen leveren aan verbetering van de reiservaring. Hiermee wordt verder inhoud gegeven aan het herstelplan welke moet leiden tot verbreding van de verdiencapaciteit en gezondmaking van ons bedrijf”, aldus het bedrijf in een communiqué.

Zie onderstaand het aangepast Regionaal vliegschema: