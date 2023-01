Derde verdachte meldt zich in zaak rovende militair

In de zaak waarbij zondag een burger en een militair werden aangehouden voor diefstal middels geweldpleging en openlijke geweldpleging, heeft zich in de middag van maandag 2 januari een derde verdachte op het politiebureau aangemeld.

Het drietal wordt ervan verdacht op zaterdag 31 december een manspersoon voor zijn woning aan de Khiraweg in Suriname te hebben mishandeld, waarna het slachtoffer werd beroofd van een halsketting met hanger en ringen. De benadeelde deed van deze beroving aangifte meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Naar zeggen van de aangever zag hij kort voor de mishandeling en beroving een wit gelakt voertuig voorbij rijden. De auto keerde in de weg en voor zijn woning werd hij bijna aangereden, waarna hij de bestuurder toeschreeuwde beter uit te kijken in het verkeer. De automobilist stopte en parkeerde het voertuig even voorbij zijn inrit langs de weg.

Een der verdachte stapte uit de auto en bracht de aangever zonder enige reden een vuist toe in zijn gelaat, waardoor zij in een worsteling geraakten. Een tweede verdachte stapte vervolgens uit en schoot zijn kompaan te hulp. Hij werd daarbij door de twee verdachten mishandeld en vervolgens beroofd van zijn gouden sieraden.

Na de daad reden de verdachten in volle vaart weg. Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben op zondag 1 januari 2023 twee roofverdachten in de directe omgeving van de Khiraweg aangehouden. Gregory N. (37) die militair blijkt te zijn, werd overgedragen aan de Militaire Politie en de andere verdachte Baansing K. Alias Blakka (38) werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De derde verdachte Guillerno T. (21) is direct in de boeien geslagen toen hij zich gisteren aanmeldde. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van Regio Midden. De buit is nog niet terecht. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten Baansing en Guillerno door de politie in verzekering gesteld.