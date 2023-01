Op de Jules Sedneyhaven in Paramaribo, is een gemengd team van het Korps Politie Suriname en de douanerecherche bezig met een onderzoek bij een container.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een hoeveelheid drugs in een container met schroot zou zijn aangetroffen. Over hoeveel drugs het gaat is vooralsnog onduidelijk.

Het onderzoek is op het moment van schrijven in volle gang. Later meer.