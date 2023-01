Mercy-Ann eerste baby van 2023 in Suriname

Baby Mercy-Ann Arabell zag om 00:01 uur op zondag 1 januari 2023 het levenslicht in het ’s Lands Hospitaal. Daarmee is ze dan ook de eerste geregistreerde baby die dit jaar in Suriname geboren is.

Ze is gezond en wel geboren, met een gewicht van 3430 gram en een lengte van 50 cm. Het gaat zo goed met moeder (Carensa Grootfaam) en baby, dat zij vanmorgen het ziekenhuis hebben verlaten om zich te voegen bij papa en de 4 kinderen in het gezin.

Op Nieuwjaar telde ’s Lands Hospitaal in totaal 11 geboortes, van wie er 7 meisjes zijn er 4 jongens. Voor wat de Kerstkindjes betreft, zijn er 16 genoteerd. Op eerste Kerstdag zagen 6 meisjes, onder andere een tweeling en 5 jongens het levenslicht. Op tweede Kerstdag lieten 3 meisjes en 2 jongens van zich horen.

In totaal sluit ’s Lands Hospitaal het jaar 2022 af met 3.158 bevallingen. Minder dan het jaar daarvoor. Toen registreerde Surinames oudste en meest ervaren ziekenhuis 3.517 geboortes. Het streven is erop gericht om het record van 4.000 dat in het verleden al neergezet is, weer te evenaren.

“Dank aan alle ouders, patiënten, clienten en bezoekers die hun vertrouwen in ons stellen. Ook dit jaar mag u op ons rekenen en samen maken wij er een fantastisch jaar ervan. Dank aan het personeel dat zijn bekwaamheid tot het uiterst uitbuit om kwaliteitsservice te bieden.

Kracht, daadkracht en doorzettingsvermogen voor vakbond, directie en bestuur om de gezondheidsinstelling naar grotere uitdagingen mee te nemen. Er wordt daarom ook dan met blijde verwachting uitgekeken naar onze trots, de realisatie van het in aanbouw zijnde Neonatale High Care Unit”, aldus het ziekenhuis.