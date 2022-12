Vrouw brengt jaloerse man steekverwondingen toe

Een 34-jarige vrouw heeft donderdag een mannelijke kennis met een mes gestoken. Dit gebeurde voor een winkel te Albina, in het oosten van Suriname.

Vernomen wordt dat de vrouw zich voor een winkel bevond, waar haar kennis wat spullen voor haar had gekocht. Op een gegeven moment kwam de levenspartner van de vrouw ter plaatse. Ze sprak toen met haar man, waarbij de kennis jaloers werd.

De vrouw en de jaloerse man raakten verwikkeld in een woordenwisseling, die uitmondde in een handgemeen. De vrouw R.A. pakte tijdens de vechtpartij een mes en stak daarmee de kennis in zijn linker bovenarm en linker dijbeen.

Na het drama werd de gewonde man voor behandeling naar de poli gebracht. Hij kreeg in totaal negen hechtingen.

Het lukte de politie om de verdachte naar het politiebureau van Albina over te brengen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ze met een ernstige berisping heengezonden.