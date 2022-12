Vier Afrikanen in hotel te Albina aangehouden met drugs

De Surinaamse politie heeft vandaag deze vier mannen aangehouden bij een inval in een hotel bekend als Mooi Taki in het centrum van Albina. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om vier Afrikanen.

Al geruime tijd is de politie bezig geweest om criminele activiteiten in het oosten in kaart te brengen. De Regio commandant commissaris Melvin Pinas en zijn team zijn de afgelopen periode actief geweest, waarbij een tien uur durende operatie op vrijdag 30 december succesvol is verlopen.

Milton Bisschop woordvoerder van de politie geeft aan dat politie ambtenaren van Albina onderleiding van een hulpofficier zojuist een inval hebben gepleegd in bovengenoemd hotel. Tijdens de inval is de politie gestuit op 13 kilogram drugs vermoedelijk cocaïne in bollen (foto), alsook geldbedragen in Surinaams en valuta.

De drugs en geld zijn in beslag genomen en samen met de verdachten overgebracht naar het politie bureau. De verdachten zullen worden voorgeleid. De operatie is nog gaande aldus de woordvoerder.