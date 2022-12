Inhalende automobilist zonder rijbewijs sleurt bromfietser mee bij aanrijding

De 21-jarige automobilist A.J., die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, heeft vrijdag een bromfietser aangereden. Dit gebeurde bij een inhaalmanoeuvre aan de Coesewijnestraat in Suriname, ter hoogte van de brug

Uit het politionele onderzoek blijkt dat de bromfietser uitweek voor een waterplas, waarbij hij op de rijbaan van de autobestuurder terecht kwam. Op dat moment was de automobilist bezig de file in te halen, waarbij hij de bromfietser schepte.

Als gevolg van de aanrijding liep de bromfietser een beenfractuur op.

Omdat de autobestuurder niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.