Baby dood gevonden naast onafgebouwde woning

Een lugubere vondst vanmorgen naast deze onafgebouwde woning in Suriname. Een vermoedelijk pas geboren baby werd dood gevonden naast de verlaten woning. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit werd ontdekt, nadat dat een hond met het beentje van het kindje werd gezien.

Rond 11.00u vanmorgen zag een jongeman in een zijstraat van de Bosch Reitzweg, dat zijn hond iets dat op een beentje leek voor zijn puppy’s bracht. In eerste instantie dacht de man dat het ging om het beentje van een pop. Toen hij dichterbij kwam zag hij tot zijn schrik dat het om een menselijk been ging.

De man nam het beentje en dacht meteen dat er meer moet zijn. Hij ging op zoek en toen zijn hond weer richting de woning ging, liep hij ook die kant op. Daar stuitte hij op aangeven van de hond, naast de woning op het lijkje van een vermoedelijk pas geboren baby.

De Surinaamse politie werd meteen ingeschakeld en na ruim een uur wachten waren agenten van post Livorno ter plaatse. Ook de overige diensten waaronder een arts, een lijkenwagen en de politie afdelingen Kapitale Delicten en Forensische Opsporing werden in stelling gebracht voor het onderzoek.

Het lijkje is door de autoriteiten in beslag genomen. Vermoedelijk gaat het om een pasgeboren baby die daar gedumpt is. Door wie is nog niet bekend. Volgens een buurtbewoner waren honden om 02.00u in de ochtend aan het blaffen, maar verder is er niets vreemds waargenomen.

De politie is naarstig op zoek naar de moeder.