Politie zet man en macht in om veiligheidsgevoel te verhogen; 184 verdachten vast

De Surinaamse politie is vastberaden om het veiligheidsgevoel van de samenleving terug te brengen. Er wordt met man en macht gewerkt om dit doel te bereiken. Directeur Operaties van het Korps Politie Suriname (KPS), commissaris van politie Bryan Isaacs laat optekenen dat de politie haar Operations heeft opgeschaald.

“De cijfers laten zien dat de politie vastberaden en extra actief is om de samenleving te beschermen” aldus Isaacs.

Er zijn de afgelopen drie weken 368 verdachten aangehouden, waarvan de helft is ingesloten. De roadblocks zijn drastisch opgevoerd in stad en district. De flitsapparaten worden in alle districten ingezet.

De politie doet een dringend beroep op de gemeenschap om een steentje bij te dragen bij de handhaving.

“Door oplettend te zijn in uw omgeving, zich te houden aan de verkeersregels en verdachte situaties te melden aan de politie, levert u een waardevolle bijdrage aan Public Security. De politie ziet in u een belangrijke partner om het veiligheidsgevoel terug te brengen.”