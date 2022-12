Vanaf vandaag mag er vuurwerk gekocht en afgeschoten worden

Vanaf vandaag mogen consumenten in Suriname vuurwerk kopen en afschieten. De officiele verkoop- en afschietperiode is van start gegaan en duurt tot en met 1 januari. Als voorloper daarop heeft de brandweer op een aantal plaatsen voorlichting erover gegeven.

De brandweer sprak zowel met jongeren als ouderen om hen te waarschuwen extra voorzichtig te zijn bij het afschieten van vuurwerk. De komende dagen zullen ook verschillende activiteiten ontplooid worden om de Surinaamse samenleving bewust te maken over de veiligheid bij het afschieten van het vuurwerk.

Tot en met vandaag zijn er reeds 38 containers van 40 voet met vuurwerk aangekomen in het land. De lading is inmiddels ook al volledig ge√Įnspecteerd door de brandweer. Zij controleert of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen. Tot dusver zijn er geen verboden items aangetroffen.

De vuurwerkimport is dit jaar toegenomen. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode 17. De importeurs mogen tot en met 31 december vuurwerk binnenhalen.

De groothandel verkoop is sinds 1 december gestart. De verschillende importeurs zijn druk bezig hun winkels te bevoorraden voor de algehele verkoopdagen na de kerstdagen.

Afgelopen vuurwerkseizoen waren er zes vuurwerkslachtoffers. Alle geregistreerden werden door vuurwerk in de gelaatstreek getroffen. Bij drie gevallen is gebleken dat door anderen het ongeval te wijten is, terwijl in de andere gevallen de slachtoffers zelf met vuurwerk bezig waren. Het jongste slachtoffer was 11jr. (m) en het oudste 69jr.(v).

