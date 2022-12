Jaloerse vrouw zwaait met mes en verwondt ex-man

De politie in Suriname kreeg woensdagavond melding van een steekpartij, waarbij een vrouw haar ex zou hebben gestoken. Dit gebeurde rond 23.30u aan de Larecoweg.

Ter plaatse aangekomen bleek dat de ex-vrouw, Rachel O. (39) de aangever S.G. (51) met een mes heeft verwond. Hij is ambtenaar van beroep, maar doet in zijn vrije tijd wachterswerkzaamheden voor een winkel te Lareco.

S.G. was gisteravond met zijn huidige vriendin in de auto voor de winkel, toen zijn ex-vrouw ter plaatse kwam. Ze trok de man uit zijn auto en zwaaide vervolgens met een mes. Hierdoor raakte S.G. ter hoogte van zijn borst gewond.

De politie werd ingeschakeld, die de ex naar het politiebureau overbracht. De man zag later af van strafrechtelijke vervolging en heeft de aangifte tegen zijn ex ingetrokken.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over het lot van de vrouw beslissen.