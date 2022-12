Scholieren proberen na potje voetbal in auto in te breken

Drie jeugdige verdachten te weten Rovaine S.(13), Kimani K. (14) en Cygill J. (16) zijn afgelopen weekend aangehouden, nadat ze probeerden in een auto in te breken. Dit gebeurde op het terrein van Axwijk Sportcentrum (SOSIS) aan de Marowijnestraat in Suriname.

Vernomen wordt dat het trio na een potje voetbal een zijruit van een voertuig, dat op het terrein van SOSIS was geparkeerd, hebben ingeslagen. Alerte omstanders hoorden dat en stelden een onderzoek in.

Twee van de drie verdachten werden terstond door hen aangehouden. Ze werden daarna aan de ingeschakelde politie van Flora overgedragen. Op aanwijzing van die twee werd de derde verdachte op zijn woonadres aangetroffen en ingerekend.

Cygill is degene die de autoruit heeft ingeslagen terwijl de twee anderen op de uitkijk stonden.

Omdat de daad niet is voltooid en met het oog op de jeugdige leeftijden van de verdachten heeft de politie het trio na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie met een ernstige berisping huiswaarts gestuurd. De benadeelde is voor de schade vergoed.

De politie doet een beroep op de samenleving geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Voorkom op deze manier de veelvuldig gepleegde auto-inbraken.