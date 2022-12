Meer dan 100 bevorderingen bij Nationaal Leger

Voor de vijfde keer dit jaar heeft het ministerie van Defensie manschappen, onderofficieren en officieren bevorderd in een naast hogere rang. Het gaat om 135 militairen, waarvan 94 ingedeeld zijn bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname.

Aanvankelijk zouden nog eens 100 militairen voor hun bevordering op de appelplaats moeten staan. Dat is echter ondanks inspanningen van Defensie niet gelukt, omdat de nodige documenten nog vastzitten op andere ministeries. “Maar wij blijven erachter aanzitten, zodat ook zij het komend jaar bevorderd kunnen worden”, benadrukte minister Krishna Mathoera van Defensie.

Goed gemotiveerde en betrokken militairen zijn essentieel voor de defensieorganisatie. “Dat kan wanneer we u op tijd geven waarop u aanspraak maakt. Want ondanks de uitdagingen in het land nemen onze militairen hun verantwoordelijkheid en dienen hun land met passie en liefde. Zij zorgen ervoor dat de veiligheid wordt verhoogd. Dat is de defensieorganisatie die wij hebben”, aldus de minister.

In de afgelopen periode heeft het ministerie ook beleid gemaakt voor de groep van militairen die een bijzondere bevordering als beloning hebben gehad en militairen die rondlopen met een titulaire rang.

Alle militairen die een titulaire rang hebben gehad, maar daarvoor niet de nodige stukken hebben ontvangen, gaan nu een opleiding volgen. Hierdoor kunnen zij alsnog voldoen aan de bevorderingseisen. Voor de bijzondere bevorderingen is er een beschikking, waarin de criteria heel helder zijn opgenomen.

Deze bevordering kan volgens de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, ook geplaatst worden op de lange lijst van positieve ontwikkelingen die de defensieorganisatie meemaakt. “Met al hetgeen dat wij doen, tonen wij aan dat de defensieorganisatie leeft. Maar met de bevordering van vandaag betekent het niet dat we achterover kunnen leunen. Het werk gaat door, want er is nog heel veel onveiligheid. We zullen door moeten gaan om de dreigingen, waar ons land mee kampt, weg te werken”, stelde de legertopman.

De kolonel voegde eraan toe dat dienstbaar leiderschap en goede communicatie met het personeel essentieel zijn. Zowel de minister en bevelhebber zijn trots op het werk dat de militairen doen om te ondersteunen en vooral de veiligheid te garanderen. Een voorbeeld daarvan is de Operatie Marbonsu die nu gaande is. Zij bedankten de militairen voor het uitoefenen van hun werk en het demonstreren van hun professionaliteit. Hierdoor zijn de belangen van de samenleving vooropgesteld.