Derde verdachte aangehouden in zaak diefstal buitenboordmotoren

In de zaak waarbij buitenboordmotoren waren gestolen uit een magazijn in de maand augustus, is een derde verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om de 53-jarige Eduard A.

Hij kwam in beeld nadat de Surinaamse politie eerder de verdachten August G. (62) en José S. (47) had aangehouden en flink aan de tand had gevoeld.

August en José waren door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. Ze worden ervan verdacht buitenboordmotoren uit een magazijn te hebben gestolen. Deze gestolen buitenboordmotoren waren van het kabinet van de president van Suriname.

De aanhouding van de derde verdachte is ook gepleegd is door leden van het RBTP in samenwerking met DNV.

Naar verluidt hebben de verdachten bekend betrokken te zijn geweest bij de diefstal. De zaak is in verder onderzoek bij Recherche Paramaribo.