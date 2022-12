Korps Brandweer Suriname 147 brandwachten rijker

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) is met de recentste installatie en beëdiging van aspiranten 147 brandwachten rijker. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van het KBS om te beschikken over voldoende opgeleid personeel. Deze activiteit heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 december.

Brandweercommandant Radjen Jakhari, heeft zijn waardering uitgesproken richting de groep die ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 toch goed heeft gepresteerd. “Jullie hebben getoond over voldoende motivatie, geduld en commitment te beschikken”.

De brandweercommandant is ervan overtuigd dat zij voldoen aan de nodige competenties om de samenleving te dienen. Dit zegt hij op basis van het strak opleidingsprogramma dat zij hebben afgewerkt.

Bestgeslaagde Ernesto Karsopawiro, zegt verheugd te zijn dat dit moment is aangebroken. “Ik was voor mijn sollicitatie niet zeker of ik ooit brandweerman wilde worden, maar ik heb er op den duur voor gekozen om de samenleving via dit korps te dienen.” Hij zegt vervolgens zijn best te zullen doen om binnen het korps te groeien.

Melissa Frederiks, onderdirecteur Rechtsaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie zegt ten aanzien van de dienstverlening naar de Surinaamse samenleving toe, een belangrijke bijdrage te verwachten van de manschappen, nu zij de elementaire brandweer opleiding hebben afgerond.

Frederiks heeft vervolgens aangegeven dat vanuit het ministerie de nodige voorzieningen, die van belang zijn voor de uitvoering van het werk, getroffen zullen worden.