Grote partij dozen alcoholische drank zonder accijnszegels onderschept

Tijdens een roadblock gisteravond aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, stuitte leden van Surveillance Regio Midden op een grote partij illegale alcoholische dranken in een busje.

De twee inzittenden Giovanie M.(21) en Calvin T.(21) konden de herkomst en bestemming van de alcoholische drank waaronder Gold Label, Black Label en Bols niet verklaren aan de wetsdienaren en werden met de partij drank naar het bureau overgebracht ter voorgeleiding.

De drank was niet voorzien van accijnszegels. Na te zijn voorgeleid werden de twee mannen in verzekering gesteld.

De redactie verneemt dat een vrouwelijke douanier zich vervolgens met de zaak kwam bemoeien door accijnszegels voor de partij drank te brengen. Gaande het onderzoek werd de vrouw ook aangehouden ter voorgeleiding bij een hulpofficier.

Naar verluidt gaat het in deze meer dan honderd dozen aan alcoholische dranken die in beslag zijn genomen.

Bij een wederonderzoek in het voertuig vandaag is een groot geld bedrag in SRD en USD aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.