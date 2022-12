Braziliaanse man te Antonio do Brinco doodgeschoten

Een 39-jarige Braziliaanse man in Suriname is op zondag 18 december te Antonio do Brinco in het district Sipaliwini doodgeschoten. Dit nadat hij de schutter tijdens de laatste WK wedstrijd zou hebben beledigd.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Vieira Gomes vermoedelijk een geheime relatie onderhield met de vrouw van de schutter. Op die zondag waren ze de laatste WK voetbalwedstrijd aan het kijken en zijn er bepaalde woorden gevallen.

Deze vielen niet in goede aarde bij de verdachte. Uit woede pakte hij een vuurwapen en schoot gericht op het slachtoffer, met als gevolg dat hij ter plaatse kwam te overlijden.

De recherche van Oost was ter plaatse voor onderzoek. Het stoffelijke overschot is maandag overgevlogen naar Paramaribo voor obductie. Het lijk vertoont drie schotwonden aan de rug en borst.

Van de schutter ontbreekt nog elk spoor. Hij is vermoedelijk uitgeweken naar Frans-Guyana.