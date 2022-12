Bonden veiligheidsdiensten hebben ontmoeting met president

Voorzitters van de verschillende bonden van veiligheidsdiensten hebben maandag een ontmoeting gehad met president Santokhi. Bij deze gelegenheid waren ook minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Ruben Kensen, waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), aanwezig.

Tijdens het onderhoud met de bonden van de korpsen Brandweer Suriname (KBS), Penitentiaire Ambtenaren (KPA) en de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) is het Surinaamse staatshoofd breedvoerig ingegaan op het economisch, sociaal en financieel beleid van de regering.

Op zijn kabinet heeft president Santokhi de bonden opgeroepen om de regering te ondersteunen. “Laat het bloeden stoppen, laat de stijging van de koers stoppen, gezamenlijk kunnen we dit bewerkstelligen. Om het beleid te helpen uitvoeren zijn ideeën en projectvoorstellen nodig,” sprak het staatshoofd.

KPA-bondsvoorzitter Max Breinburg zegt dat het staatshoofd in het onderhoud heeft aangegeven dat er genoeg geld beschikbaar is, maar dat de regering haar huiswerk moet maken. Hij merkt echter op dat de korpsen kleding en uitrusting ontberen alsook transportmiddelen en financiën. “De overheid moet hierin voorzien. Het kan niet zo lang door blijven gaan door te stellen dat er geen geld is,” merkt Breinburg op. Hij zegt dat er naar de bonden toe een aantal toezeggingen is gedaan. “We kijken ernaar uit dat in elk geval die aanpassingen komen zodat wij als veiligheidsbonden het ietwat makkelijker zullen hebben.”

De bonden zijn volgens de KBA-voorman gebundeld om zodoende collectief met de regering te kunnen communiceren. Zo kunnen zij dan ook met voorstellen komen waarmee zij de regering kunnen ondersteunen. Een van de voorstellen is het opzetten van een veiligheidsacademy die kostenbesparend zal zijn voor de overheid.

“Als vakorganisaties moeten zaken met een bepaalde vaart en effectiviteit worden uitgevoerd,” meent Breinburg. “Er is zoveel geld beschikbaar dus kijken wij uit naar de daden,” voegt hij eraan toe.