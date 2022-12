BIJ1: “Excuses een mooi en belangrijk moment, maar vervolgstappen essentieel”

[INGEZONDEN] – Mark Rutte bood maandag namens de Nederlandse staat excuses aan voor vierhonderd jaar kolonialisme en slavernij. Het feit dat die excuses er zijn gekomen, is het resultaat van decennialang organiseren, mobiliseren, onderwijzen en leren over Nederlands kolonialisme door nazaten van tot slaafgemaakten. Dat maakt dat deze excuses een historisch moment vormen, waar generaties lang voor is gestreden.

Dat neemt niet weg dat BIJ1 erg kritisch is over de gang van zaken.

Bij een dergelijk proces hoort een leidende stem van de mensen die het direct betreft. Zonder de gelijkwaardige betrokkenheid van deze groepen en het uitblijven van vervolgstappen, blijven excuses een lege huls. Dat maakt het niets meer dan begrijpelijk dat verschillende betrokkenen de excuses niet kunnen accepteren.

Vanaf het moment dat BIJ1 werd verkozen tot de Tweede Kamer, hebben we niet alleen gepleit voor excuses voor het koloniale en slavernijverleden, maar ook voor herstelmaatregelen. Dat betekent onder andere dat er met de betrokken gemeenschappen serieus wordt onderzocht hoe, in welke vorm en op welke termijn recht kan worden gedaan aan de schuld die Nederland heeft tegenover hen. En dat herstelmaatregelen, precies om die reden, onontkoombaar zijn.