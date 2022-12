Overleden bromfietser is 22-jarige jongeman

De bromfietser die in de nacht van zaterdag op zondag 18 december het leven heeft gelaten bij een verkeersongeval aan de Johan Adolf Pengelstraat in Suriname, is de 22-jarige Jonathan Anches. Hij was in leven ondermeer werkzaam als delivery driver.

Een persoon die het het ongeval deels zou hebben meegemaakt, hoorde een groep bromfietsers zondag tegen 03.30u met flinke vaart over de bovengenoemde straat racen. Hij hoorde plotseling een geluid alsof een bromfiets klem zou raken, waarna de bromfietser kwam te vallen.

Toen de persoon poolshoogte nam zag hij hoe de andere bromfietsers terug naar het slachtoffer keerden, maar daarna weer met hoge snelheid richting de Oude Charlesburgweg wegreden.

De bromfietser hield door de val een barstwond aan het hoofd over. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat de man het leven reeds had gelaten.

Naar verluidt gaat het om de zelfde groep bromfietsers die er een gewoonte van maakte om elke dag over de Pengelstraat te racen.

Het lichaam van de bromfietser is in beslag genomen. De bromfiets werd met de prowagen naar bureau Centrum gebracht. De politie van Centrum heeft de zaak in verder onderzoek.