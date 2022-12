Bromfietser knalt tegen auto en raakt zwaargewond

Een bromfietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt in Suriname, nadat hij tegen een personenwagen knalde. Het verkeersongeval vond plaats aan de Willem Jansenstraat in Totness, district Coronie.

Volgens een omstander zou de aanrijding gebeurd zijn ter hoogte van een bocht. Bij het beschrijven van de bocht zou de bromfietser J.S. op de rijhelft van de auto terecht zijn gekomen, met de aanrijding als gevolg.

De klap was hard getuige ook de schade aan de auto en de bromfiets (foto).

Het slachtoffer is met zwaar letsel per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Nickerie. Over zijn toestand is niets bekend.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.