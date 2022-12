Buitenlander in huurhuis overvallen: verdachten aangehouden

Een buitenlandse ondernemer, die op vakantie is in Suriname en in een huurhuis aan de Helenastraat vertoefde, is dinsdagmorgen omstreeks 10.00u in het huis overvallen.

Waterkant.Net sprak hierover met de eigenaar van het appartement. Hij zegt dat het slachtoffer ten tijde van de beroving alleen thuis was. Volgens het slachtoffer is hij door twee criminelen, waarvan een gewapend was met een houwer, beroofd van 3.500 SRD.

Bij de overval ontstond er een worsteling en liep het slachtoffer lichte schrammen op. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.

Door tussenkomst van een speciale eenheid zijn beide verdachten kort na de beroving in de kraag gevat. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van het duo beslist.