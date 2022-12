Ambulance schept overstekende fietser

Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt, nadat hij geschept werd door een ambulance. Dit gebeurde aan de Toevluchtweg in Suriname.

Een getuige vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat het gaat om een jongeman die met zijn fiets aan de hand de weg, ter hoogte van de Grandostraat, overstak. Een aankomend busje verminderde vaart en gaf de jongeman de gelegenheid om over te steken.

Achter het busje kwam er echter een ambulance zonder zwaailicht in volle vaart aan. Die haalde het busje in en schepte daarbij de overstekende fietser. De jongeman ‘vloog’ in de lucht en kwam hard neer op het wegdek.

Hij raakte zwaar gewond aan hoofd en been. De Surinaamse politie werd erbij gehaald en een andere ambulance werd ingeschakeld. Die bracht het gewonde slachtoffer naar de SEH voor medische behandeling.

De klap was zo hard dat de fiets van het slachtoffer totaal vernield is (foto).