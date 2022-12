Drie jongens dood nadat ze door ijs zakken

In het Engelse Birmingham zijn drie jongens van 8, 11 en 12 jaar overleden, nadat ze door het ijs van een dichtgevroren meer waren gezakt. Een vierde 6-jarig slachtoffer ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De jongens speelden op een dichtgevroren meer in een park toen het ijs brak en ze in het koude water terecht kwamen. Als gevolg van onderkoeling zouden alle vier een hartstilstand hebben opgelopen.

Hulpverleners waren snel ter plekke en gaven eerste hulp. De kinderen werden daarna in kritieke toestand naar twee ziekenhuizen gebracht, waar drie van hen later alsnog overleden.