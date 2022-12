In Suriname is een man maandagnacht omstreeks 04.45u beroofd aan de Bat en Balstraat in Suriname, ter hoogte van een crèche.

Volgens het slachtoffer Bryan was de rover gewapend met een vuistvuurwapen. Onder bedreiging pakte de straatrover zijn zaktelefoon en 800 SRD weg. Na de daad verliet de dader de plaats te voet.

De politie van Livorno werd op de hoogte gesteld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van de rover is geen spoor te bekennen.