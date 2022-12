Ivanieldo Mettendaf wereldkampioen Muay Thai -95 kg

De Surinaamse MMA-vechter Ivanieldo ‘The Joshua Warrior’ Mettendaf is maandagavond in Thailand wereldkampioen Muay Thai geworden in de gewichtsklasse -95 kg. Hij won in het Bangla Muay Thai Stadium van de Thaise sensatie Chokechai Sing door hem knock-out te slaan.

Het ging om een gevecht van 5 ronden van elk 3 minuten. Aan het einde van de 2e ronde heeft Mettendaf zijn tegenstander met harde boxstoten weten neer te halen. De referee beëindigde de wedstrijd en de MMA-vechter van Suriname werd uitgeroepen tot de nieuwe wereldkampioen.

‘The Joshua Warrior’ zegt aan Waterkant dat hij gefocust was op de match en gewoon alles ervoor heeft gegeven. “Thailand is het hart van gevechtssporten. Mijn tegenstander heeft meer ervaring dan mij, maar ik heb alles in me vermorgen gegeven en het is me gelukt hem te verrassen”.

Aanvankelijk zou het gevecht in november plaatsvinden, maar vanwege een blessure van Mettendaf, werd die verschoven naar maandag.

De Surinaamse vechter kreeg in augustus een geste van 2.000 euro van vicepresident Ronnie Brunswijk. Het geld was bedoeld als steun voor de uitgaven van Mettendaf in verband met zijn vertrek naar Thailand.