Plan voor internationale luchthaven in Nickerie gepresenteerd

Afgelopen zaterdag is in Suriname een plan gepresenteerd, in het kader van het opzetten van een internationale luchthaven in Nickerie.

Herman Torres, Chief Financial Officer van West Air Aviation, presenteerde het plan aan de Surinaamse president Santokhi. Uit het vooronderzoek is gebleken, dat de locatie van de bestaande luchthaven van Nickerie geschikt is voor de plannen.

Deze internationale luchthaven zal zijn meerwaarde hebben, gezien de ontwikkelingen op gas- en oliegebied, alsook de behoefte voor een internationale hubfunctie in de regio. Tevens zal het van toegevoegde waarde zijn voor de lokale samenleving en voor internationale stakeholders.

De luchthaven zal worden gerealiseerd op basis van de behoefte en zal gebruikt kunnen worden voor zowel vracht als personenverkeer.