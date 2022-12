Vp Brunswijk: ‘Tijgerbank wordt niet uitgegeven’

Vicepresident (vp) van Suriname Ronnie Brunswijk heeft de Inheemse gemeenschap verzekerd dat de Tijgerbank niet zal worden uitgegeven. Hij zei dit te Hollandse Kamp in het district Para, tijdens de inwijding van het nieuw dorpsbestuur op zaterdag 10 december (foto).

De reactie van de Surinaamse vp komt nadat afgelopen week documenten op social media circuleerden, waarin werd aangegeven dat dit gebied uitgegeven zou worden voor een mijnconcessie.

De Inheemse gemeenschap rond de Tijgerbank maakte gebruik van de gelegenheid hun bezorgdheid omtrent de uitgifte aan de vp kenbaar te maken. De Tijgerbank is volgens hen een bron van hun dagelijkse voeding.

Brunswijk benadrukte dat de Tijgerbank niet zal worden uitgegeven. Dit staat volgens hem vast.

De Tijgerbank is een zandbank die zich even buiten de monding van de Marowijnerivier bevindt. Het is één van de weinige zandbanken van Suriname, aldus de vp ook op zijn Facebookpagina.