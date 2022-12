Nieuwe politieke partij: Surinaamse Partij voor de Dieren

De Surinaamse Partij voor de Dieren (SPD) is een Surinaamse politieke partij met een holistische ecologistische signatuur. De partij werd door prof.dr.ir. Hubert Rampersad in december 2022 opgericht en heeft als hoofdthema het streven naar een diervriendelijke samenleving en bewustwording inzake dierenwelzijn en dierenrechten in Suriname.

SPD gaat meedoen met de verkiezingen van 2025 of eerder omdat dierenwelzijn en dierenrechten in Suriname niet bestaan. Er is niemand en geen enkele politieke partij die opkomt voor het welzijn en de rechten van dieren in Suriname. Dierenleed en het dumpen van zwerfhonden en -katten vinden in Suriname aan de orde van de dag plaats en dierenrechten en dierenwelzijn worden genegeerd door de huidige politieke partijen. Er is niemand in Suriname die met diervriendelijke maatregelen komt, dieren worden aan hun lot overgelaten.

SPD wil met dit initiatief de bewustwording omtrent dierenrechten en dierenwelzijn in Suriname bevorderen en Surinamers hiervoor wakker schudden. De partij is zeer begaan met het lot van dieren en wil Surinamers bewust maken omtrent het feit dat Covid-19 is ontstaan als gevolg van gebrek aan respect voor dieren. Surinamers moeten beginnen te beseffen dat duurzame ontwikkeling van het land respect voor de natuur en voorkomen van dierenleed vereisen. Ze moeten beseffen dat in het nieuwe normaal de mens in harmonie met de natuur en dieren moet leven om zich zo duurzaam te kunnen ontwikkelen. Het gaat om het creeren van een duurzame Surinaamse samenleving. Het gaat dus om sustainability. “Sustainability is a holistic and ethical system in which humans and nature can exist in harmony for a very long period of time”– Hubert Rampersad

Alle gevestigde Surinaamse politieke partijen zijn corrupt en streven naar politieke macht om zich zo te blijven verrijken. Ze hebben het te druk met stelen en hebben daardoor geen oog voor het welzijn van dieren. SPD streeft niet naar politieke macht. De partij gaat de andere politieke partijen stimuleren voor dierenrechten op te komen en gaat bewustzijn in de gehele samenleving creeren voor diergerelateerde onderwerpen om zo tot wetgeving voor dierenbescherming en dierenwelzijn te komen. SPD heeft hiertoe minimal 3 zetels in de DNA nodig, welke de partij in Paramaribo en Wanica hoopt te verwerven. Via de media zullen kanidaten voor het presidentschap en DNA-lidmaatschap worden opgeroepen. Prof. Hubert Rampersad is Nederlander en blijft als voorzitter en hoofdsponsor van de partij fungeren omdat hij zeer begaan met het lot van dieren in Suriname en in het buitenland.

Honden en katten worden massaal gedumpt als gevolg van de slechte financiele situatie in het land. Dit is niet goed voor duurzame ontwikkeling van Suriname want honden en katten geven plezier en zijn goed voor de mentale ontwikkeling en creativiteit van Surinamers. SPD street er ook naar om de populatie zwerfhonden en -katten in Suriname te verminderen door middel van sterilisatie en deze dieren zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger.

De partij is ook gefocust op het helpen van zwerfdieren in nood door deze dieren onder meer te verzorgen en te voeden. Met de hulp van lokale dierenartsen zal medische zorg aan deze dieren worden geboden, naast sterilisatie en vaccinatie. Ook zal er naar een nieuw onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten worden gezocht. Ook aan kansarme invalide honden en katten zullen hulp krijgen. Nadat de zwerfdieren binnenkomen, zullen ze door een samenwerkende dierenarts worden nagekeken, ingeënt, ontwormd, ontvlooid en zo nodig medisch worden behandeld. Als de dieren nog geen chip hebben, krijgen ze een chip en worden ze geregistreerd. Een groot deel van de huisdieren die weglopen vindt de weg naar huis nooit meer terug. Dit kunt u voorkomen door uw huisdier te chippen.

Er komt ook een voedselbank voor dieren. Speciaal voor diereneigenaren die vanwege de financiele situatie tijdelijk problemen ondervinden bij het onderhouden van hun dieren komt er de voedselbank voor dieren. Via deze voedselbank wordt dan voer voor verschillende soorten huisdieren kosteloos ter beschikking worden gesteld. SPD heeft ook het voornemen om dierenassiels voor de opvang van zwerfdieren in heel Suriname neer te zetten, te beginnen in Paramaribo. De partij gaat zich ook inzetten voor aanscherping van de wet op dienbescherming gericht op alle dieren. De hieraan gerelateerde donaties en giften zullen geheel ten goede komen aan de zwerfhonden en -katten en andere dieren in Suriname voor opvang, voeding, voedselbank, sterilisatie, vaccinatie, medicatie en dierenartskosten.