Voertuig en lege gascilinder te Hanna’s Lust ontvreemd

Een vrouw in Suriname kreeg vrijdagochtend rond 06.00u de schrik van haar leven toen ze ontdekte dat haar voertuig (foto) niet meer op de berm stond.

In gesprek met Waterkant.Net gaf ze aan dat ze haar auto zoals altijd voor haar huurhuis op de berm parkeerde. Toen ze wakker werd en naar buiten keek merkte ze dat haar wagen er niet meer was. Ook een lege gascilinder van 28 lbs, die op het balkon was geplaatst is weg.

Na de ontdekking schakelde de vrouw de politie van De Nieuwe Grond in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het gaat om een grijze Toyota Premio met het volgnummer PC 89-85.

Het onderzoek duurt voort.