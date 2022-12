David Muziekschool: ‘Een eer om mee te doen aan SuriPop’

Afgelopen weekend werd het SuriPop XXI contest gehouden in Suriname. Ook studenten van de David Muziekschool deden die avond mee en hebben daarbij hun kunsten vertoond.

De directrice van de muziekschool, mevrouw Sulema Koanting, geeft in een gesprek met de redactie van Waterkant.Net aan dat de David Muziekschool Choir, voor het eerst heeft meegedaan met SuriPop.

“Zij mochten daarbij samen met Nicole Mackintosh en Joel Pinas de derde plaats behalen Voor ons is het een eer om mee te doen met suripop en wij gaan zeker voor het beste en wij geloven dat in de toekomst wij zeker hoger op zullen gaan”, aldus de directrice.

Ze voegde daaraan toe: ‘Cause the best is yet to come!“