Portugal verslaat Zwitserland met 6-1 ondanks coach met Cristiano Ronaldo op bank start

Geen Cristiano Ronaldo, geen probleem voor Portugal, want het leverde een dynamisch optreden op om Zwitserland met 6-1 te verslaan en de kwartfinales te bereiken in Qatar 2022.

De superster werd dinsdag uit de basis gehaald door coach Fernando Santos, maar de gedurfde beslissing loonde voor de oefenmeester.

Ronaldo’s vervanger, de 21-jarige Gonçalo Ramos, scoorde een briljante hattrick toen hij de speerpunt was van een sprankelende Portugese aanval.

De jonge Benfica speler, die nog maar twee jaar oud was toen Ronaldo zijn internationale debuut maakte, opende de score in de eerste helft na een verschroeiend schot langs doelman Yann Sommer in de 17e minuut.

De ervaren verdediger Pepe verdubbelde vervolgens de voorsprong van Portugal voor rust met een kopbal, omdat Zwitserland er niet in slaagde grip te krijgen op de wedstrijd.

Ramos zette zijn goede vorm voort in de tweede helft en rondde een snelle actie af met een knappe finish bij de eerste paal voordat hij een assist gaf aan Raphaël Guerreiro om de vierde goal te scoren.

Manuel Akanji scoorde een troostgoal voor Zwitserland, maar er was nog tijd voor Ramos om zijn derde te scoren. Rafael Leão beëindigde de score met een zesde doelpunt in extra tijd.

De overwinning tegen Zwitserland was Portugal’s beste prestatie van het toernooi en roept de vraag op of Ronaldo in staat zal zijn om zich terug te vechten in de basisopstelling voor de kwartfinale van zijn ploeg tegen Marokko op zaterdag.

De 37-jarige kwam dinsdag laat opdagen als invaller, wat leidde tot een enorm gejuich van het publiek, maar de wedstrijd zal herinnerd worden als de geboorte van een nieuwe ster in het Portugese Ramos.

Waarom Ronaldo precies op de bank moest beginnen, is onduidelijk. Zijn prestaties de laatste tijd waren niet geweldig, maar Santos was ook ontevreden over de reactie van Ronaldo nadat hij in de vorige wedstrijd tegen Zuid-Korea was uitgeschakeld.

Ronaldo, die tot dusver één doelpunt maakte in Qatar 2022, was sinds 2008 elke wedstrijd begonnen op een groot toernooi voor Portugal, maar zijn ploeg leek hem niet te missen op het veld tegen Zwitserland.

Zonder de ervaren spits zag het Portugese team er in de aanval energieker uit en de jonge Ramos bezorgde de Zwitserse verdedigers nachtmerries met zijn intensiteit en kwaliteit in het laatste derde deel.

Ronaldo, die voor de aftrap met een strak gezicht uit de tunnel was gekomen, leek echter te genieten van de prestaties van zijn ploeg en glimlachte toen de 39-jarige Pepe de oudste speler werd die scoorde in de knock-outfase van een WK.

De superster glimlachte ook toen hij inviel als een late invaller voor de laatste momenten van de wedstrijd.